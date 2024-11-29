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Карусель

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«Новогодняя ёлка для Умки»

«Новогодняя ёлка для Умки»

Новый год уже совсем скоро! А в Арктике, где живет Умка, не растут ёлочки! Давай устроим для белого медвежонка и его друзей волшебный сюрприз и подарим им красивую новогоднюю ёлочку? Нарисуй Умку и его друзей рядом с новогодней ёлкой и укрась её, как тебе нравится.

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