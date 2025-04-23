"Кавказское вино, розлитое в Москве": в Болгарии вспоминают Зураба Церетели

Болгарская поэтесса и переводчица, глава Славянской Академии литературы и искусства Элка Няглова посвятила несколько постов в социальных сетях памяти Зураба Церетели, жизнь которого оборвалась 22 апреля 2025 года .
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