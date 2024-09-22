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Петербургский дневник

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Евросоюз установил новые правила перевоза питомцев

Евросоюз установил новые правила перевоза питомцев

Они касаются даже тех, кто пересекает территорию ЕС транзитом По новым правилам перевозки домашних животных, установленным в ЕС, владелец питомца, проезжающий по территории Евросоюза транзитом, на поезде или на машине, обязан иметь при себе паспорт, евросправку и тест на определение титра антител к вирусу бешенства, рассказал ТАСС президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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