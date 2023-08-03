AB

Anlrey Boracow

Все как в анекдоте - НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ ЗОРКИЙ ГЛАЗ УВИДЕЛ, ЧТО У САРАЯ НЕТ ДВУХ СТЕН И КРЫШИ.... США и Запад в целом вернулись к ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ еше 10 лет назад, когда в Кыеуве "майдан" на их деньги и с их прямой подачи затевался. когда начались санкции и ограничения в отношении РФ.... Это уже даже не ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, это уже ВОЙНА РЕАЛЬНАЯ, Запад воюет с Россией используя УкРуину как инструмент войны. Отстали вы, товарищ Чжан Ханьхуэй, сильно отстали.