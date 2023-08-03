ИЗВЕСТИЯ iz

6 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Денис Замилов
    Про японцев говорить нечего их нация давно и неизлечимо больна и говорить что гибли простые люди не надо ведь просвещ...В посольстве РФ з...
  • Виктор Байдиков
    Обычная практика. Не лезь к демократам.Трамп заявил об у...
  • Виктор Байдиков
    Хочется знать,как к этому относятся сами чиновники. Ждем их высказываний на эту тему. Найдется отважный репортер,кото...Минпромторг завер...

Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО

Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО

Расширение Североатлантического альянса может привести к новой холодной войне. Об этом в четверг, 3 августа, заявил ТАСС посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
AB
Anlrey Boracow
Все как в анекдоте - НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ ЗОРКИЙ ГЛАЗ УВИДЕЛ, ЧТО У САРАЯ НЕТ ДВУХ СТЕН И КРЫШИ.... США и Запад в целом вернулись к ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ еше 10 лет назад, когда в Кыеуве &quot;майдан&quot; на их деньги и с их прямой подачи затевался. когда начались санкции и ограничения в отношении РФ.... Это уже даже не ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, это уже ВОЙНА РЕАЛЬНАЯ, Запад воюет с Россией используя УкРуину как инструмент войны. Отстали вы, товарищ Чжан Ханьхуэй, сильно отстали.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх