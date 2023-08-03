Расширение Североатлантического альянса может привести к новой холодной войне. Об этом в четверг, 3 августа, заявил ТАСС посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Все как в анекдоте - НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ ЗОРКИЙ ГЛАЗ УВИДЕЛ, ЧТО У САРАЯ НЕТ ДВУХ СТЕН И КРЫШИ.... США и Запад в целом вернулись к ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ еше 10 лет назад, когда в Кыеуве "майдан" на их деньги и с их прямой подачи затевался. когда начались санкции и ограничения в отношении РФ.... Это уже даже не ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, это уже ВОЙНА РЕАЛЬНАЯ, Запад воюет с Россией используя УкРуину как инструмент войны. Отстали вы, товарищ Чжан Ханьхуэй, сильно отстали.
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