БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Японские лётчики-камикадзе: самые серьёзные враги ВМС США в ходе Второй мировой войны

Японские лётчики-камикадзе: самые серьёзные враги ВМС США в ходе Второй мировой войны

Японские камикадзе времен Второй мировой войны. Когда речь заходит об этих людях, у многих простых обывателей возникает образ летчика с белой повязкой на лбу, выкрикивающего боевой кличь за секунды до того, как он протаранит вражеский корабль.

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