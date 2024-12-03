Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске определились с местом для установки памятника Юрию Гагарину

В Смоленске определились с местом для установки памятника Юрию Гагарину

Опрос смолян для определения локации новой достопримечательности проходил онлайн На платформе «Умный Смоленск» жители города определили наиболее подходящее место для нового монумента первому космонавту Земли и земляку Юрию Гагарину.

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