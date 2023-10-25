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Стоит ли события на Украине и Ближнем Востоке чесать под одну гребёнку

Стоит ли события на Украине и Ближнем Востоке чесать под одну гребёнку

На минувшей неделе президент США Джозеф Байден во время своего очередного выступления фактически поставил знак равенства между СВО и арабо-израильским конфликтом, связав западную поддержку Украины и Израиля воедино.

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