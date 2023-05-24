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Минобороны: военные ВС РФ из комплекса "Игла" сбили украинский Ми-8 в районе Лозовой

Минобороны: военные ВС РФ из комплекса "Игла" сбили украинский Ми-8 в районе Лозовой

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский заявил, что военные Вооруженных сил России из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Лозовой, передает РИА Новости.

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