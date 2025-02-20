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В Забайкалье иностранца обвинили в контрабанде леса на 50 млн рублей

В Забайкалье иностранца обвинили в контрабанде леса на 50 млн рублей

Следователи Читинского МВД РФ расследовали уголовное дело о контрабанде более 6 тыс. куб. м лесоматериалов на сумму более 49 млн рублей, в котором обвиняется 52-летний гражданин одной из стран Восточной Азии, имеющий опыт экспорта стратегически важных ресурсов.

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