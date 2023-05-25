Один из замечательнейших актеров: режиссер Александр Адабашьян рассказал о работе с артистом Александром Калягиным

Актер и режиссер театра и кино, народный артист РСФСР, художественный руководитель театра «Et Cetera» Александр Калягин родился 25 мая 1942 года.
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