Hürriyet: Зеленский под давлением Трампа решил «укрыться под зонтом» Эрдогана

Турецкое издание Hürriyet опубликовало материал, в котором утверждает, что Владимир Зеленский под давлением президента США Дональда Трампа решил «укрыться под зонтом» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
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