RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 475 подписчиков

Hürriyet: Зеленский под давлением Трампа решил «укрыться под зонтом» Эрдогана

Hürriyet: Зеленский под давлением Трампа решил «укрыться под зонтом» Эрдогана

Турецкое издание Hürriyet опубликовало материал, в котором утверждает, что Владимир Зеленский под давлением президента США Дональда Трампа решил «укрыться под зонтом» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх