Кардиолог Анна Исаева — о скандальном законопроекте, запрещающем онлайн-образование для врачей

Анна Исаева, кандидат медицинских наук, кардиолог, преподавательский стаж 18 лет — о скандальном законопроекте, запрещающем онлайн-образование для врачей: Дистанционное образование в медицине — это не вынужденная необходимость, а способ оптимизации время- и трудозатрат как со стороны образовательной организации, так и со стороны обучающихся.