Взломай механизм старения: 7 ключей к вечной молодости, которые могут продлить жизнь

С незапамятных времен человечество задается вопросом, почему мы стареем. На протяжении веков ученые предлагают различные теории — от программы клеточного старения до накопления мутаций, приводящих к изменениям в ДНК.
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