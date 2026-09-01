Путин, Трамп и Си обсудят сотрудничество на саммите АТЭС в ноябре

На саммите АТЭС, который пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне, планируется встреча лидеров России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, где обсудят открытость, инновации и сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе.