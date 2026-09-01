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Царьград

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Путин, Трамп и Си обсудят сотрудничество на саммите АТЭС в ноябре

Путин, Трамп и Си обсудят сотрудничество на саммите АТЭС в ноябре

На саммите АТЭС, который пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне, планируется встреча лидеров России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, где обсудят открытость, инновации и сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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