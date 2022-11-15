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Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: на нескольких участках фронта происходит стягивание военной техники

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: на нескольких участках фронта происходит стягивание военной техники

На нескольких участках фронта происходит стягивание бронетехники со стороны Киева. Об этом РИА Новости заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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