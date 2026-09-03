Обращение Премьер-министра Татарстана по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны

3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны. По этому случаю Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обратился к татарстанцам: «Сегодня наша страна отмечает важную дату в отечественной истории – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым