Обращение Премьер-министра Татарстана по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны

3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны. По этому случаю Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обратился к татарстанцам: «Сегодня наша страна отмечает важную дату в отечественной истории – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.