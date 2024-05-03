Как и сотни тысяч жителей нашего района (а нас тут 300 000 человек) крайне возмущена пустыми разговорами и отсутствием действия по строительству трамвайной линии в Восточно-Кругликовский район.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Как и сотни тысяч жителей нашего района (а нас тут 300 000 человек) крайне возмущена пустыми разговорами и отсутствием действия по строительству трамвайной линии в Восточно-Кругликовский район.