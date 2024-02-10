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Шурыгин пояснил, зачем Зеленский продвигает генералов с русскими корнями

Шурыгин пояснил, зачем Зеленский продвигает генералов с русскими корнями

Украинский лидер Владимир Зеленский держит на высоких должностях в ВСУ двух генералов с русскими корнями — Александра Сырского и Сергея Наева, так как они вынужденны постоянно доказывать свою преданность киевскому режиму.

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Игорь Петров
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