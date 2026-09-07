Каллас: Готовим самые масштабные пакеты санкций против РФ, чтобы закончить войну

Глава евродипломатии Кая Каллас объявила о новых траншах помощи Украине. По её словам, через механизм кредита на поддержку уже выделены первые 8,47 миллиарда евро.
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