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Орелtimes

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Клычков: «Сейчас, наверное, не самое удачное время по аквапарку»

Клычков: «Сейчас, наверное, не самое удачное время по аквапарку»

В ходе очередного прямого эфира в соцсетях губернатор Клычков ответил на вопрос о перспективах строительства аквапарка в Орле.

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