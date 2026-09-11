Клычков: «Сейчас, наверное, не самое удачное время по аквапарку»

В ходе очередного прямого эфира в соцсетях губернатор Клычков ответил на вопрос о перспективах строительства аквапарка в Орле.
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