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FiNE NEWS

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В Канаде окончательно закрыли фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Гунько

В Канаде окончательно закрыли фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Гунько

Суд в канадской провинции Альберта подтвердил законность ликвидации научно-стипендиального фонда имени Ярослава Гунько, украинского эсэсовца, созданного в 2020 году при Институте украинских исследований Университета Альберты на пожертвования семьи Гунько.

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