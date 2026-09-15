В Канаде окончательно закрыли фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Гунько

Суд в канадской провинции Альберта подтвердил законность ликвидации научно-стипендиального фонда имени Ярослава Гунько, украинского эсэсовца, созданного в 2020 году при Институте украинских исследований Университета Альберты на пожертвования семьи Гунько.
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