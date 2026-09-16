Пакистанский генерал Чоудри предложил присоединиться к соглашению

Пакистанский генерал Ахмед Шариф Чоудри объявил о возможности расширения Мекканского соглашения, актуализируя его среди более широкого круга стран.
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