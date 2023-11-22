Почувствуй себя на троне: игры, в которых есть королевские семьи

В играх постоянно встречаются короли, принцы и принцессы, а также их роскошные резиденции. Практически ни одно фэнтези или история в средневековом сеттинге не обходятся без мудрых правителей, проживающих в грандиозных замках, и их взбалмошных детей, которые нередко являются основными двигателями сюжета.