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Игры!!!

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  • Егор П
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Почувствуй себя на троне: игры, в которых есть королевские семьи

Почувствуй себя на троне: игры, в которых есть королевские семьи

В играх постоянно встречаются короли, принцы и принцессы, а также их роскошные резиденции. Практически ни одно фэнтези или история в средневековом сеттинге не обходятся без мудрых правителей, проживающих в грандиозных замках, и их взбалмошных детей, которые нередко являются основными двигателями сюжета.

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Комментарии
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Егор П
ах фейбл 3.. ностальгия. ( безоразие-70к подписчиков и один лайк, и тот мой!🤬)
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