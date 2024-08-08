Медведев заявил, что СВО должна иметь «экстерриториальный характер» и нужно идти «до Одессы, Харькова, Киева и дальше»

По мнению политика, не следует учитывать «никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ» УкраиныСВО должна теперь приобрести «открыто экстерриториальный характер» и предусматривать в том числе взятие Киева, заявил заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.
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