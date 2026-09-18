День рождения Карадагской научной станции: программа для гостей

23, 26 и 27 сентября на Кара-Даге пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 112-ой годовщине со дня основания местной научной станции имени Т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Царство молний и ...
- В Роскачестве наз...
- В Керчи «оживёт» ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым