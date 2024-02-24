Молчание пострадавшего — знак согласия

В Минздраве разработали проект приказа, регламентирующего порядок оказания первой помощи. В перечень состояний, при которых нужно помочь пострадавшим, включили укусы ядовитых животных и острые реакции на стресс.
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