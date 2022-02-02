Происшествия

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В Саратовской области расследуются уголовные дела о внесении ложных сведений о вакцинации от коронавирусной инфекции и о получении взяток за выдачу подложных сертификатов

Следственными органами СУ СК России по Саратовской области в отношении медицинской сестры районной поликлиники города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.

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