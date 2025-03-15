Махачев в июне проведет бой с Топурией, Чимаев встретится с дю Плесси

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев проведет поединок против испанского бойца Илии Топурии на номерном турнире промоушена, который пройдет в июне в рамках международной недели MMA.
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