Идут разговоры о превращении Галичины в Украинистан

Алексей Тан А ишо... западников "белярюсов" туда же!... они такие же хасиды... и так же с 14-ого... УкраинЧам... помогали, и топливом и их земли распахивали и садили... за чужой счёт... и Луганских и Донецких... грозились .." ногтём, на место поставить"... и и ждали... А когда же это Володя Зеленский.. порядок у СЕБЯ наведёт?.... историческое гетто, ждёт их всех!!!.

Игорь Кузнецов Конечно же будущая Украина не будет в границах УССР, это факт. А что останется - это будет "протекторат", пусть под эгидой ООН, хоть так поднимем имидж этой организации.