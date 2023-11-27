Руководство США будет пытаться затянуть конфликт на Украине как можно дольше для того, чтобы со временем обескровить Россию, заявил полковник армии США в отставке, планировавший ряд крупнейших военных операций, в эфире видеоблога.
Идут разговоры о превращении Галичины в Украинистан
Комментарии
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Алексей Тан
А ишо... западников "белярюсов" туда же!... они такие же хасиды... и так же с 14-ого... УкраинЧам... помогали, и топливом и их земли распахивали и садили... за чужой счёт... и Луганских и Донецких... грозились .." ногтём, на место поставить"... и и ждали... А когда же это Володя Зеленский.. порядок у СЕБЯ наведёт?.... историческое гетто, ждёт их всех!!!.
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19 час.
Игорь Кузнецов
Конечно же будущая Украина не будет в границах УССР, это факт. А что останется - это будет "протекторат", пусть под эгидой ООН, хоть так поднимем имидж этой организации.
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18 час.
вага карлито
Успокойтесь ребятки делить будем не мы!)))) Как Попандополо делил в "Свадьбе в Малиновке!?"))) Это тебе , это снова тебе ,это опять тебе ,это всю дорогу тебе ,а в конце я себя не обделил!?))))
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16 час.
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