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Идут разговоры о превращении Галичины в Украинистан

Идут разговоры о превращении Галичины в Украинистан

Руководство США будет пытаться затянуть конфликт на Украине как можно дольше для того, чтобы со временем обескровить Россию, заявил полковник армии США в отставке, планировавший ряд крупнейших военных операций, в эфире видеоблога.

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Комментарии
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Алексей Тан
А ишо... западников &quot;белярюсов&quot; туда же!... они такие же хасиды... и так же с 14-ого... УкраинЧам... помогали, и топливом и их земли распахивали и садили... за чужой счёт... и Луганских и Донецких... грозились ..&quot; ногтём, на место поставить&quot;... и и ждали... А когда же это Володя Зеленский.. порядок у СЕБЯ наведёт?.... историческое гетто, ждёт их всех!!!.
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19 час.
Игорь Кузнецов
Конечно же будущая Украина не будет в границах УССР, это факт. А что останется - это будет &quot;протекторат&quot;, пусть под эгидой ООН, хоть так поднимем имидж этой организации.
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18 час.
вага карлито
Успокойтесь ребятки делить будем не мы!)))) Как Попандополо  делил в &quot;Свадьбе в  Малиновке!?&quot;))) Это тебе , это снова тебе ,это опять  тебе ,это всю дорогу тебе ,а в конце я себя не обделил!?))))
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16 час.

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