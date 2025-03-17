80 лет назад началась Венская операция. Армии Толбухина и Малиновского прорвали оборону группы армий «Юг» и освободили Западную Венгрию, создав условия для наступления на столицу Австрии.
На Вену!
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80 лет назад началась Венская операция. Армии Толбухина и Малиновского прорвали оборону группы армий «Юг» и освободили Западную Венгрию, создав условия для наступления на столицу Австрии.
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