В Госдуме предрекли окончание спецоперации в 2024 году: главное за сутки

МОСКВА, 4 марта, ФедералПресс. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предрек окончание спецоперации в этом году, ХАМАС отказался от перемирия, а Ближневосточное агентство ООН обвинило Израиль в жестоком обращении с жителями Газы.
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