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Царьград

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"Провожали Армению в последний путь": Перепуганный Пашинян и "возвращение" Еревана в ОДКБ. Алиев перешёл к радикальным мерам

"Провожали Армению в последний путь": Перепуганный Пашинян и "возвращение" Еревана в ОДКБ. Алиев перешёл к радикальным мерам

Армения во всю готовится вступил в Евросоюз – Пашинян продолжает налаживать связи с главами стран-участниц ЕС и НАТО, обхаживая местных премьеров.

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