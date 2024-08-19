В Думе предложили включить в школьную программу курс «логика». По мнению депутатов, данный предмет поможет ребятам лучше понимать окружающий мир, эффективно анализировать информацию, делать правильные выводы и корректно аргументировать собственную точку зрения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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