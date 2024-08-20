Остаётся совсем немного до окончания летних каникул. Родители вовсю готовят своих чад, приобретая для них подходящую одежду.
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Остаётся совсем немного до окончания летних каникул. Родители вовсю готовят своих чад, приобретая для них подходящую одежду.