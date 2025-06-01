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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуэ набрал 15 очков в финале ЛЧ против «Интера». Полузащитник «ПСЖ» сделал 2+1 за 63 минуты

На 12-й минуте Дезире Дуэ сделал ассист на Ашраф Хакими, а на 20-й и 63-й минутах забил сам. Всего за матч у полузащитника 15 очков в фэнтези-турнире плей-офф ЛЧ на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы, +3 за ассист, +1 за сухой матч, -1 за желтую карточку).

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