Ольге Бузовой досталось фонарем по голове

Жизнь Ольги Бузовой сопряжена с риском и опасности подстерегают на каждом шагу. Так на одном из концертов подтанцовка немного не рассчитала и, поднимаю Ольгу на руках, бахнула её головой о фонарь, висевший под потолком.
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