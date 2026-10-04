На Урале ищут 76-летнего пенсионера с деменцией, рвущегося в несуществующую деревню

Сын обнаружил исчезновение 76-летнего Григория Жигаря, вернувшись из командировки 29 сентября, а к розыску подключились полиция и отряд «ЛизаАлерт».
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