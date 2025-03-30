Страна и люди
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Страна и люди

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В центре Москвы мусульмане показали свое «урбанизированное» лицо

В центре Москвы мусульмане показали свое «урбанизированное» лицо

Толпы, полиция, молитва: атмосфера Ураза-байрама в Москве Каждую весну вокруг московских мечетей и выделенной для моления площадки в Печатниках — полицейские кордоны, заграждения, рамки металлоискателей и другие атрибуты массовых мероприятий.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Москва в принципе православный город и нахрена нам здесь столько иноверцев?
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16 час.
Вадим Кузнецов
А как же наказание за публичные молитвы (незаконная миссионерская деятельность)? Или это другое? Скоро придет пора переименовывать Россию в махмудистан, черт возьми
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16 час.
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