В центре Москвы мусульмане показали свое «урбанизированное» лицо

Толпы, полиция, молитва: атмосфера Ураза-байрама в Москве Каждую весну вокруг московских мечетей и выделенной для моления площадки в Печатниках — полицейские кордоны, заграждения, рамки металлоискателей и другие атрибуты массовых мероприятий.
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