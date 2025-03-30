В центре Москвы мусульмане показали свое «урбанизированное» лицо

Москва в принципе православный город и нахрена нам здесь столько иноверцев?

Вадим Кузнецов

А как же наказание за публичные молитвы (незаконная миссионерская деятельность)? Или это другое? Скоро придет пора переименовывать Россию в махмудистан, черт возьми