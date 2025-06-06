Делегации США и Китая на встрече 9 июня обсудят торговое перемирие

Вашингтон и Пекин в последнее время пытаются снизить напряженность в торговых отношениях. В частности, в начале июня состоялся телефонный разговор Трампа и СиДелегации США и Китая 9 июня в Лондоне обсудят возможное торговое соглашение.
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