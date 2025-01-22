Школьница из Иркутска вышла в финал Международного конкурса по математике

Десятиклассница Иркутского лицея при ИГУ Лилия Мусифулина, вышла в финал XI Международного конкурса по математике GS Group «Я Решаю!», обойдя 5340 участников из 85 регионов России и 11 зарубежных стран, сообщили в областном правительстве.
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