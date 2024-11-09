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Берулава о победе на Гран-при Японии: «Горд, что мы выиграли первое золото для Грузии в парном катании»

Грузинские фигуристы набрали 213,05 балла в парном катании. Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (209,45), третье – американцы Элли Кам и Дэнни О’Ши (194,44).

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