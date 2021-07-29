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После проверки транспортной прокуратуры на УЛРЗ устранили нарушения пожарной безопасности

После проверки транспортной прокуратуры на УЛРЗ устранили нарушения пожарной безопасности

Приморской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения акционерным обществом "Желдорреммаш" законодательства о пожарной безопасности в связи с произошедшим 25 мая возгоранием в сушильно-пропиточном цехе Уссурийского локомотиворемонтного завода.

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