После проверки транспортной прокуратуры на УЛРЗ устранили нарушения пожарной безопасности

Приморской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения акционерным обществом "Желдорреммаш" законодательства о пожарной безопасности в связи с произошедшим 25 мая возгоранием в сушильно-пропиточном цехе Уссурийского локомотиворемонтного завода.
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