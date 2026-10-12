Синоптик Позднякова: снег в Москве возможен в первые пять дней ноября

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что к пятнице, 16 октября, в Москве прекратятся дожди, а дневная температура в столичном регионе поднимется до +16 °C.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экономисты предуп...
- Зеленский назвал ...
- Зеленский назвал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым