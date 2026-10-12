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Синоптик Позднякова: снег в Москве возможен в первые пять дней ноября

Синоптик Позднякова: снег в Москве возможен в первые пять дней ноября

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что к пятнице, 16 октября, в Москве прекратятся дожди, а дневная температура в столичном регионе поднимется до +16 °C.

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