Генерал Попов («Спартак») отстранён от командования 58-й армией ЮВО

Итак, в результате дурацких дрязг в МО РФ мы лишились наиболее боеспособной единицы. Теперь, когда у вагнеровцев отняли вооружение, им остается только воевать палками и рогатками. Ну и кто что выиграл? Сильно посмеюсь, если украинцы возьмут Бахмут....

SI

Sergey Ivanov

Так что, выходит, прав был Пригожин, когда требовал объяснений от Герасимова и Шойгу? И прав был, когда двинул войска на Москву, когда этих объяснений не услышал? Россию погубит не внешний враг. Она сгниет изнутри. Сгниет от разъедающей коррупции, от некомпетентности и очковтирательства. И похоже, этот процесс гниения идет полным ходом. И не только во власти, но и в армии.