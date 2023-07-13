Запорожский фронт. Тяжелейшие бои. Героизм военнослужащих 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа.
Генерал Попов («Спартак») отстранён от командования 58-й армией ЮВО
Комментарии
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Андрей
это не ваше и не моё дело.В армии единоначалие.
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16 час.
Sergey Ivanov
Итак, в результате дурацких дрязг в МО РФ мы лишились наиболее боеспособной единицы. Теперь, когда у вагнеровцев отняли вооружение, им остается только воевать палками и рогатками. Ну и кто что выиграл? Сильно посмеюсь, если украинцы возьмут Бахмут....
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12 час.
SI
Sergey Ivanov
Так что, выходит, прав был Пригожин, когда требовал объяснений от Герасимова и Шойгу? И прав был, когда двинул войска на Москву, когда этих объяснений не услышал? Россию погубит не внешний враг. Она сгниет изнутри. Сгниет от разъедающей коррупции, от некомпетентности и очковтирательства. И похоже, этот процесс гниения идет полным ходом. И не только во власти, но и в армии.
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12 час.
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