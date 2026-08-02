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«Больше никаких интриг»: ST и Ассоль запускают уютное семейное шоу — и объясняют, почему отказываются жить без детей

«Больше никаких интриг»: ST и Ассоль запускают уютное семейное шоу — и объясняют, почему отказываются жить без детей

Звёздная пара рассказала о воспитании дочерей и семейных секретах. ST и Ассоль Пресс-служба СТС Рэпер и телеведущая вместе уже больше двенадцати лет и уверены: счастливый дом начинается не с ремонта, а с желания проводить время друг с другом.

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