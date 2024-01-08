БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Берлине предлагают поменять Конституцию, лишь бы не допустить «АдГ» к управлению страной

В Берлине предлагают поменять Конституцию, лишь бы не допустить «АдГ» к управлению страной

«Ливерная колбаса» Шольц все крепче закручивает гайки своей «демократуры» Светлана Гомзикова Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press Материал комментируют: Александр Камкин В Берлине готовы пойти на изменение Конституции, только бы не допустить к управлению страной политиков из «Альтернативы для Германии» (АдГ).

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