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Ривс забил 1-й гол в сезоне в 53-м матче, поразив ворота Сорокина броском с неудобной руки по летящей шайбе

Ривс забил 1-й гол в сезоне в 53-м матче, поразив ворота Сорокина броском с неудобной руки по летящей шайбе

Райан Ривс забросил 1-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 52 игр. Силовой форвард «Миннесоты» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (2:1 Б) и стал 3-й звездой.

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