Песков: процесс реанимирования отношений РФ и США идет очень хорошо

Россия и США занимаются реанимацией отношений. Движение в этом направлении развивается очень хорошо, хоть и требует напряженных усилий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.