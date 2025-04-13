Песков: процесс реанимирования отношений РФ и США идет очень хорошо

Россия и США занимаются реанимацией отношений. Движение в этом направлении развивается очень хорошо, хоть и требует напряженных усилий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
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