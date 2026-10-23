Грипп отличается от других вирусных инфекций тем, что заболевание начинается с выраженной интоксикации организма, сопровождающейся сильной головной болью, болями в суставах и мышцах, а также резким подъемом температуры.
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