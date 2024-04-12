Моторола выпускает новый 5G-смартфон с процессором MediaTek Dimensity 7025

Компания Motorola представила свой первый 5G-смартфон - Moto G64. Это среднебюджетное устройство получило процессор MediaTek Dimensity 7025, который является самым быстрым среди всех предыдущих моделей этой серии.
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